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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

02.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, N.T. ve T.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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