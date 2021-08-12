Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis talebi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Ala M. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, terör örgütü DEAŞ hakkında bilgiler yer aldı.

Örgüte müzahir internet sitesinde infaz eylemleri, silahlı saldırı gibi eylemlerin yer aldığı videoda sanığın da hücum yelekli ve uzun namlulu silahla yer aldığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın kısa süreli örgüt içinde yer aldığına ilişkin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Sanığın örgüt tarafından verilen talimatları yerine getirdiği belirtilen iddianamede şu bilgiler yer aldı:

"Şüphelinin çatışma bölgelerinde yaralandığı ve tedavi gördüğü ancak atılı suçtan kurtulmak için savunmasında belirttiği gibi bazı hususları açıklamaktan imtina ettiği anlaşılmıştır. Savunmasında 2012-2013 yılları gibi kısa süreli örgüte katıldığını belirtmesine rağmen, videodaki görüntünün 2015 yılına ait olduğunu belirterek çelişkili beyanlarda bulunduğu görülmüştür. Tüm bu hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütüne katılım sağladığı ve örgüte ait uzun namlulu silah kullandığı, örgüt talimatları doğrultusunda diğer örgüt mensupları ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır."

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Ala M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

