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Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı

24.11.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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