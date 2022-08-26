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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

26.08.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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