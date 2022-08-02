Gaziantep'te tır lastiğine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te durdurulan bir tırın lastiğinin içine gizlenmiş 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir tırı durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine ekipler, tırın lastiğini söktü. Aramada lastiğin içinde gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ile 99 kol saati bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Lastiğin sökülmesi ve sigaraların ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi.
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