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Gaziantep'te tıra çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı

03.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tıra çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamyonun tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elvan Çam idaresindeki 46 DB 451 plakalı kamyon, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Aktoprak Kavşağında önünde seyreden 33 ABL 92 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü Çam ile kamyonda bulunan Ömer Kenger, Emre Yakak ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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