Gaziantep’te toplu ulaşım sokağa çıkma kısıtlamasına göre düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, uygulanmaya konulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında görevi olanlar, üretimin aksamaması, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için muaf olacak kişilerin ulaşımının sağlanması amacıyla toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını’na karşı verilen ulusal mücadelede İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun verdiği kararlarla hafta sonunu kapsayacak cuma günü 21.00’de başlayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak ve çalışacaklar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve tramvaylar cumartesi tarifesinde çalışmaya devam ederken, pazar günü ise sadece hastane hatları olarak belirtilen B01, B05, B18, B30, B31, B46, B60-1, B62, B75, B76, B84 ve B92 hatları seyreltilmiş tarifede çalışacak, tramvaylar çalışmayacak. Detaylı bilgiler Gaziantep Kart Mobil Uygulaması üzerinden öğrenilecek. Ayrıca kart yüklemeler için Cumartesi günü Gaziantep Kart Dolum Otomatları ve Gaziantep Kart Balıklı Gişesi aktif olacak.

