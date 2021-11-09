Gaziantep'te toprağa gömülü valizde mühimmat ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, terör örgütlerine ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü valizde mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu bomba arama köpeğinin de kullanıldığı operasyon düzenledi.

Kent merkezine yakın bir noktada mühimmat saklandığını tespit eden ekipler, bomba imha uzmanları eşliğinde yapılan kazı çalışmalarında valizin içerisinde toprağa gömülü halde 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 249 fişek ve bomba yapımında kullanılan 4 elektrikli kapsül ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

