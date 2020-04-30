YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.04.2020 21:28 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen sokak satıcılarına yönelik 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi ve 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 170 gram eroin, 640 gram sentetik uyuşturucu, 450 gram esrar, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
Anahtar Kelimeler:
Torbacı Gaziantep Operasyon Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:30
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:25
Yatsı
20:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

A. Bertan Eczanesi
Sehitkamil
Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Devam Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Deva Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.