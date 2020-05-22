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Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda 17 kişi yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.05.2020 18:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda 17 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Beydilli, Güzelvadi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerinde önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kapıları açılmayan evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi ve 17 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 550 gram esrar, 400 gram eroin, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 620 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 10 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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