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Gaziantep’te trafiği rahatlatacak projeye tam not

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av.

Gaziantep’te trafiği rahatlatacak projeye tam not

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Boğaziçi Caddesinde incelemelerde bulundular.
Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki Boğaziçi Caddesini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek, incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke yapılan çalışmalara tam not verdiler. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu Boğaziçi Caddesinin Gaziantep trafiğine nefes aldıracağını belirterek, “İnönü Caddesine paralel yapılan Boğaziçi Caddesini Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Hasan Teke ile birlikte inceledik. Kamulaştırma ve yıkım çalışmasının ardından yolun asfaltı da tamamlandı. Çevre düzenlenmesi ile birlikte tamamen bitmiş olacak. Orada çok ciddi bir emek var. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Gaziantep’te trafiği rahatlatacak projeye tam not

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