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  4. Gaziantep’te trafik denetimleri

Gaziantep’te trafik denetimleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan trafik denetimlerinde 937 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Gaziantep’te yapılan trafik denetimlerinde 937 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Denetimlerde 95 araç trafikten men edilirken 3 sürücü belgesine de el konuldu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 14 Ocak 2020 Salı günü trafik denetimleri yapıldı. İl merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde toplam 4 bin 510 araç ve sürücüsü denetlendi.
Denetimler kapsamında trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 262 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 357 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 29 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye hurdaya ayrılan aracı kullanmaktan, 1 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 sürücüye kış lastiği takmamaktan, 9 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 3 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 10 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan ve 256 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.
Genel toplamda ise 937 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 95 araç trafikten men edilerek 3 sürücü belgesine de el konuldu.

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