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Gaziantep'te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

09.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Görüntülerde, Otogar Kavşağı'na hızlı giren kamyonet otomobile çarpıyor, Batıkent Mahallesi'nde iki otomobil kavşakta çarpışıyor.

Onatkutlar Mahallesi'nde park halinde olan otomobile başka bir otomobilin çarpması, Rasaf yolunda yasak olmasına rağmen sola dönmeye çalışan otomobile yan şeritten gelen başka otomobilin çarpması da kayıtlarda yer alıyor.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Başkasından bekleme, kurallara önce sen uy. Unutmayın trafikte güven, tüm vatandaşlarımızın kurallara dikkatle uyması ile mümkündür. Lütfen trafik kurallarına uyalım." mesajı verildi.

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