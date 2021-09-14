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Gaziantep'te ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

14.09.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Gaziantep'teki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Kızıltaş, açılışta yaptığı konuşmada, Medya Derneği olarak yerel basına destek vermek istediklerini, bu sebeple programlar düzenlediklerini belirtti.

Dijital medyanın önemine değinen Kızıltaş, "Yerel medyaya dijital konularda ne gibi yol gösterebiliriz? İnternetin kodları toplantının amaçlarından biri. Problem, çözüm önerilerini dinleyip, rapor haline getireceğiz. Sonra da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sunacağız. Bu raporları takip edeceğiz." dedi.

Meslekte farklı görüşler olabileceğini ama ortak yönlerin de olması gerektiğini dile getiren Kızıltaş, özellikle yerel basındaki ortaklıkların önemine değinerek, neler yapacakları konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Kızıltaş, yerel basının her zaman var olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı dönemlerinde yerel medyanın oynadığı rolle iftihar ediyoruz. Bugün var, gelecekte de olacak. Reklam gelirleri, RTÜK, aboneliklere ek olarak neler yapılabileceğini konuşacağız. Daha önceki toplantılarda güzel öneriler oldu. Mesela 'Ulusal marketler neden reklam vermiyor? Kıraathaneler, kamu, özel kuruluşlar, fabrikalar neden yerel medyaya abone olmaz' denildi. Bunun gibi değişik fikirler çıktı. Öneriler, teklifler raporda yer alacak. Ve bunları takip edeceğiz."

Can Kazancıoğlu, "çok kanallı yayıncılık" hakkında sunum yaptı.

Osman Kaçmaz ise dijital platformlarda haberin yanı sıra ses ve görüntüyü bir arada kullanmanın önemini anlattı.

Toplantı sonunda yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar da ele alındı.

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