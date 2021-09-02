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Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen zanlı tutuklandı

02.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri Keçikusuyu Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kontrol noktasında şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçtaki bir miktar çeşitli uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu, S.A.T, Ç.Ç. ve A.E.Ç'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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