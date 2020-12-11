Gaziantep'te uyuşturucu kaçakçılarına son bir yılda ağır darbe vuruldu

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te son bir yılda 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu sattıkları ya da kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 bin 668 şüpheliden 1194'ü tutuklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, son bir yılda yapılan geniş çaplı operasyonlarla kentte uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına adeta göz açtırılmadı.

Başta Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube olmak üzere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazen nokta operasyonu bazen de 3 gün süren uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Mahalle ve caddeleri ablukaya alan ve kapama noktaları oluşturan ekiplere destek olarak helikopter, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait droneler ve dedektör köpekler de kullanıldı.

Vali Davut Gül ve Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve kent sakinleriyle sohbet etti.

22 Kasım 2019 ila 5 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan 1 yıllık dönemdeki operasyonlarda 11 bin 18 kişi "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", 2 bin 650 kişi ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.