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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 5 kilogram esrar, 109 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, 79 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 561 dolu fişek, 178 gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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19 şüpheli Gaziantep Operasyon Uyuşturucu

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