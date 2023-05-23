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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

23.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 161 şüpheli şahıstan 17’si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda bin 160 adet uyuşturucu hap, 448 gram metamfetamin (ateş-buz), 147 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 65 gram esrar, 46 gram eroin, 12 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 161 şüpheli şahıstan 17’si tutuklandı. Diğer 144 şüpheli ise serbest bırakıldı.


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