Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda bin 160 adet uyuşturucu hap, 448 gram metamfetamin (ateş-buz), 147 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 65 gram esrar, 46 gram eroin, 12 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 161 şüpheli şahıstan 17’si tutuklandı. Diğer 144 şüpheli ise serbest bırakıldı.



