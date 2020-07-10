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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.07.2020 09:46 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 60 gram uyuşturucu, 165 uyuşturucu hap, 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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