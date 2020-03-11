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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, 484 gram esrar, 616 gram eroin, 380 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca ve buna ait 74 fişek, 5 pompalı tüfek ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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