Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İstiklal, Konak ve 23 Nisan mahallelerinde durumundan şüphelenilen 10 şüpheliyi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.

