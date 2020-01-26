YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İstiklal, Konak ve 23 Nisan mahallelerinde durumundan şüphelenilen 10 şüpheliyi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan birlik çağrısıGAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan birlik çağrısı
Başkan Mehmet Çıkmaz:Başkan Mehmet Çıkmaz:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gözaltı Operasyon Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Arıkan Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Osmanlı Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Badem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Kanser Tedavisinde Kullanılan Ilaçları Çalmışlar

Kanser Tedavisinde Kullanılan Ilaçları Çalmışlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.