YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 83 kilogram esrar, 200 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tasanca ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Cindioğlu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.