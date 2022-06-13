Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde ve bir araçta arama yapan ekipler, 174 gram metamfetamin ve bir miktar çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 22 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

