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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 11 kilogram Hint keneviri ve 3 ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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