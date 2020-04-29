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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.04.2020 13:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 29 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 143 gram uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi, bir pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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