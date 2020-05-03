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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.05.2020 12:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 135 gram uyuşturucu, 79 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Nizip ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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