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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

30.09.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belpınar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla gerçekleştirilen hırsızlığa yönelik 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 5 gram metamfetamin, 6 cep telefonu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan S.Y. (25), M.S. (33) ve M.Y. (41) uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Nurdağı uyuşturucu hırsızlık

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