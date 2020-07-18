YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 31 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 136 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız silah ve bunlara ait fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Ek fatura uygulamasına tepki

Ek fatura uygulamasına tepki

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:18
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:56
Yatsı
21:29

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Arden Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Şeyda Eczanesi
Sehitkamil
Çayırgan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Milletvekili Koçer’den torba yasa değerlendirmesi

Milletvekili Koçer’den torba yasa değerlendirmesi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Erikçe Park Ormanı’na Biyolojik Gölet

Erikçe Park Ormanı’na Biyolojik Gölet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.