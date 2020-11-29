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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 544 gram uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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