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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.12.2020 09:21 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9’u tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 66 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 646 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı, 2'si adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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