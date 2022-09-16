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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 silah ele geçirildi

16.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 silah ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 silah ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 silah ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu madde ve silah satışı yapıldığını tespit ettikleri ikamette arama gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları aramada 6 ruhsatsız tabanca ve bir tüfek, 175 gram uyuşturucu, 98 fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirdi.

Yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan H.B’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep uyuşturucu

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