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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 93 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 93 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 197 gram uyuşturucu madde, 22 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden" işlem başlatıldı.

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