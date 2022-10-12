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Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

12.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İbrahim T. ile avukatı katıldı.

Sanık, uyuşturucuyu kendisinin kullandığını ancak satıcılığını yapmadığını öne dürdü.

Duruşma savcısı, sanığın üzerinde 11 paket sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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