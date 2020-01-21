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  4. Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.01.2020 19:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezine bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu satmak suçundan aranan H.K ve F.U'yu Güneykent Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan zanlılar kovalamaca sonucu Ulaş Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlıların üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Gaziantep kovalamaca Uyuşturucu Zanlı

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