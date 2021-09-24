Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Ekipler, yakaladığı hükümlüyü cezaevine teslim etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz