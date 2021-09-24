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Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

24.09.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Ekipler, yakaladığı hükümlüyü cezaevine teslim etti.

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