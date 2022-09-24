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Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

24.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi, araçta bulunan O.K, M.A. ve H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep uyuşturucu

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