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Gaziantep’te yağış uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava değerlendirmelerine karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayarak, 05 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar Gaziantep il genelinde hava şartlarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yağışların yerel kuvvetli metrekareye 25 ile 60 kilogram olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Gaziantep’te yağış uyarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava değerlendirmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayarak, 05 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar Gaziantep il genelinde hava şartlarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yağışların yerel kuvvetli metrekareye 25 ile 60 kilogram olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:19
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:54

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Barkın Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
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