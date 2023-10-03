YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

03.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te durdurulan araçta yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, otoban uygulama noktasında emniyet güçlerinin bir aracı durdurduğunu belirtti.

Araçta yapılan aramada 170 kilo 925 gram skunk, 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktaran Çeber, "Operasyona katılan tüm personelimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, ele geçirilen uyuşturucular ve operasyona katılan narkotik dedektör köpeğinin bulunduğu bir fotoğraf da yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huzurevindeki yaşlıların oyun havası renkli görüntülere sahne olduHuzurevindeki yaşlıların oyun havası renkli görüntülere sahne oldu
Kırıkkale’de yasa dışı bahis denetimi: 2 gözaltıKırıkkale’de yasa dışı bahis denetimi: 2 gözaltı
Ankara’dan Rize’ye gelen uçak, yıldırım isabet edince Trabzon’a mecburi iniş yaptıAnkara’dan Rize’ye gelen uçak, yıldırım isabet edince Trabzon’a mecburi iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep uyuşturucu operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:20
Öğle
12:25
İkindi
15:44
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Ece eczanesi
Yavuzeli
Sündüz eczanesi
Oguzeli
Amanos eczanesi
Nurdagi
Aydin eczanesi
Nizip
Selim eczanesi
Islahiye
Kemal çoban eczanesi
Araban
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.