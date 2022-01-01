GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede aracın bagajında erkek cesedi bulundu.

Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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