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Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı

12.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yolda yürüyen 3 kişinin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey ve Karatarla mahallelerinde farklı tarihlerde 3 vatandaşın cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.Y. olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen İ.Y, tutuklandı.

Bu arada emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelinin takip ettiği 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çantalarından alarak olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık yankesicilik

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