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Gaziantep'te yargılanan FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yargılanan FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Terör örgütü üyesi değilim, sınavdan önce soru almadım. Suçsuzum beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın komiser yardımcılığı sınavının sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna göre, "kuvvet şüpheli" olduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığa "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 860 lira para cezası veren heyet, sanığın sicilinin temiz olması nedeniyle bu cezayı erteledi.

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