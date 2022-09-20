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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

20.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 cep telefonu, 6 hard disk, 3 bilgisayar, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası ve yasa dışı bahisle alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ele geçirdi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Gaziantep operasyon

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