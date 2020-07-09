YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 7 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

Edremit Belediye meclisi toplandı

Edremit Belediye meclisi toplandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı

En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.