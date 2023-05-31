Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Kıbrıs Mahallesi'nde bir ikamette arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 78 fişek, 26 şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası ile silah çevirmede kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan C.Y. ve V.G. gözaltına alındı.

Zanlılar ekipler tarafından emniyete götürüldü.

