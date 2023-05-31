YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı

31.05.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Kıbrıs Mahallesi'nde bir ikamette arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 78 fişek, 26 şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası ile silah çevirmede kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan C.Y. ve V.G. gözaltına alındı.

Zanlılar ekipler tarafından emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te feci kaza: Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldüGaziantep’te feci kaza: Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü
Batman’da dolu yağışı trafiği olumsuz etkilediBatman’da dolu yağışı trafiği olumsuz etkiledi
Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendiKonya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:06
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:50
Yatsı
21:25

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Ekrem eczanesi
Araban
Eylül eczanesi
Islahiye
Su eczanesi
Sehitkamil
Kiliç eczanesi
Sehitkamil
Gizem eczanesi
Sehitkamil
Elçin eczanesi
Sehitkamil
Yeni hoşgör eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.