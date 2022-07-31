Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Karkamış ilçemizde sınırı geçmeye çalışan 7 kişi, birliklerimiz tarafından yakalanmıştır. Sınırımızda, duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır. Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış, gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir. Rahat olun."



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