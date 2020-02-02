Gaziantep’te yasadışı bahis operasyonu

Gaziantep’te, 15 adrese yönelik yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda yakalanan 11 şahsa para cezası uygulanırken, çok sayıda suç aletine el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 94 personel ve 45 ekip ile 15 ayrı adrese yönelik yasadışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonlar neticesinde yasadışı bahis oynarken kullanılan ve suçtan geliri olan 17 adet bilgisayar hard diski, 3 adet laptop bilgisayar, 9 adet cep telefonu ve bu telefona takılı 5 adet sim kartı, 23 adet kupon, 3 adet kupon yazıcısı ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 15 yasa dışı bahis oynatan şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynayan toplam 11 şahıs hakkında para cezası uygulanarak gerekli yasal işlemlere başlandı.

