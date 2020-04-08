YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te yasağı ihlal eden 694 araç kara listede

Gaziantep’te yasağı ihlal eden 694 araç kara listede

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Korona virüs kısıtlamalarının ardından il dışından Gaziantep’e gelen 694 araç kara listeye alındı.

Korona virüs kısıtlamalarının ardından il dışından Gaziantep’e gelen 694 araç kara listeye alındı. Kara listeye alınarak 14 günlük karantina süresini ihlal eden 92 araca işleme yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyük şehre giriş çıkışın yasaklanması ve sadece istisnai durumlar içerisindeki araçların geçişine izin verilmesinin ardından Gaziantep’e 694 araç giriş yaptı. Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) tespit edilerek kayıt altına alınan 694 aracın 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye aldıkları açıklandı. 14 günlük süreyi ihlal eden 92 araca işlem kara listeye alınan araçlardan 92’sinin PTS noktaların geçerek, 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal ettikleri belirlendi. 14 günlük süreyi ihlal eden 92 araca işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:37
İkindi
16:14
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep Valiliği’nden Korona virüsü tedbiri

Gaziantep Valiliği’nden Korona virüsü tedbiri

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.