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Gaziantep’te yasağı ihlal eden bin 240 kişiye ceza kesildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.04.2020 23:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan bin 240 kişiye ve 30 iş yerine ceza kesildi.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Gaziantep dahil 31 ilde korona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan bin 240 kişiye ve 30 iş yerine ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Gaziantep dahil 31 ilde korona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. İl Emniyet Müdürlüğü Gaziantep’te sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi ve iş yerleri hakkında gün boyu denetim yaptı. Yapılan denetimlerde yasağa uymayan bin 240 kişiye ve 30 iş yerine adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi.
Polis ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

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