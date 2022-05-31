YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

31.05.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin şüpheli Ş.Ç, gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
"Dengbejler" TÜBİTAK yarışmasına konu oldu"Dengbejler" TÜBİTAK yarışmasına konu oldu
Aydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandıAydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:06
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:51
Yatsı
21:25
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.