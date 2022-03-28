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Gaziantep'te yaşlılara 500 dijital konuşan tansiyon aleti verildi

28.03.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşlılara 500 dijital konuşan tansiyon aleti verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara 500 dijital konuşan tansiyon aleti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşam tecrübeleri gözlerinden okunan yaşlıların çok değerli olduğunu belirterek, "Öyle bir medeniyetten geliyoruz ki, bizim medeniyetimizde annenin, babanın eli öpülür ve anne cennet kokusudur. Baba arkamızda bir dağ, bir çınardır. Yaşlılarımız, bizim dünümüz ve bugünümüz, köprümüz ve geleceğimizdir. O yüzden yaşlılarımız bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Allaben Göleti civarında yaşlılar için özel bir alan inşa edeceklerini ifade eden Şahin, şunları aktardı:

"Burada tek fiziki tedavi değil, psikolojik tedavi ve bunların yanı sıra sosyal donatı alanları mevcut olacak. Yaşlılarımız için oluşturacağımız bu buluşma noktasıyla onların birbirleriyle tanışmalarına ve sohbet etmelerine imkan sunacağız. Ayrıca yaşlılarımızın spor yapmasına, bir tiyatro oyunu sergilemesine, bir müzik korosunda yer almasına öncülük edeceğiz. İnsanlarımıza destek olmak için birçok faaliyet sürdürüyoruz. Şu anda dünyada büyük bir sağlık krizi var. Biz oluşturduğumuz sosyal güvenlik sistemiyle insanımızın sağlık güvenliğini sağladık. 'Önce yaşlılarımız' diyerek onlara daha güçlü destekler verdik. Hamdolsun, onların hayır duasını almak için ekstra tedbirler aldık."

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay da yaşlılığın özel bir dönem olduğunu kaydederek, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi ve toplumda daha aktif rol oynaması gerektiği belirtti.

Etkinlikte daha sonre yaşlılara 500 dijital konuşan tansiyon aleti verildi.

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